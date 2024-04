Cafu: Spero Pioli possa rimanere anche il prossimo anno al Milan

De Rossi allenatore sorprende: i 'voti' di Del Piero - Gullit e Cafu

"Roma-Milan? Era un derby, era aperta ad ogni risultato.chepossa rimanere anche il prossimo anno al Milan e che possa tornare a essere competitivo in Italia e in Europa". Lo ha detto l'ex esterno rossonero Marcosin occasione dei Laureus Awards a Madrid, sul futuro del tecnico del Mila, Stefano. "5 squadre in Champions rivincita del calcio italiano? Il calcio italiano è tornato ad essere un calcio fortissimo. È un calcio che piace, in cui si gioca bene. Gli Europei in Germania? Mi auguro possa vincerlo l'Italia".Daniele De Rossi, dopo pochi mesi da allenatore della Roma, sembra aver conquistato tutti: giocatori, pubblico, addetti ai lavori. L'ex centrocampista sta abbinando gioco e risultati nella sua avventura sulla panchina giallorossa. Tutto prevedibile o si tratta di una sorpresa? Il tema viene discusso da big del pallone a Madrid, nella cornice dei Laureus Awards.