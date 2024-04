Sostenibilità - Bilotta (Inps): Con orgoglio al Villaggio per la Terra - in linea con nostri principi

Innovazione - Toia: Europa verso sostenibilità ambientale con il supporto del digitale

“Inps partecipa all’iniziativa del Villaggio per la Terra perché è in linea con i principi e con i valori istituzionali. Siamo qui per promuovere e testimoniare la cultura dello sviluppo sostenibile in linea con l’Agenda 2030”. Così Laura, Responsabile del Team Iniziative di Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di Inps, all’interno della giornata conclusiva del Villaggio della Terra, nell’ambito delle celebrazioni italiane dell’Earth Day 2024, svoltesi a Villa Borghese dal 18 al 21 aprile."In questa fase di grandi cambiamenti l’Europa deve avere un grande coraggio e anche una grande concretezza nel trasformare il nostro sistema verso la sostenibilità ambientale, con tutto il supporto che il mondo digitale e le sue potenzialità. E c’è un'ulteriore sfida: la trasformazione eve essere inclusiva cioè deve consentire a tutti di partecipare". Sono le parole di Patrizia Toia, vicepresidente della Commissione Itre per l’Industria, la ... Leggi la notizia L’ente previdenziale ha presenziato con una postazione mobile presso il Galoppatoio di Villa Borghese e con uno stand sito alla Terrazza del Pincio, con l’offerta di “servizi di informazione e consulenza sulle prestazioni istituzionali. Abbiamo un ambito dedicato all’ascolto e all’assistenza delle donne, a cura del comitato unico di garanzia dell’Inps, che cura e tutela diritti e parità di genere e sociale”, ha affermato. Le iniziative dell’istituto hanno abbracciato tutto il weekend capitolino, con offerte interattive dedicate ai bambini e ai ragazzi: “Durante questi tre giorni, oltre ad offrire informazione e consulenza al pubblico, abbiamo organizzato dei laboratori d’approfondimento. Sui temi dell’educazione previdenziale nel laboratorio ‘Vivi il presente, guarda il futuro’, rivolto ai ragazzi più grandi, abbiamo cercato di dare informazione su come funzioni il sistema di previdenza italiano, con ragguagli circa il primo approccio al mondo del lavoro, sia dal punto di vista dei diritti che dei doveri contrattuali”, ha ricordato, aggiungendo come ”la protezione civile Inps ha lavorato tanto anche con i bambini, insegnando loro la prevenzione in caso d’emergenza, soprattutto in caso di terremoti, all’interno del laboratorio IO MI PROTEGGO. Insieme abbiamo creato una bella sinergia, testimoniando valori di buone pratiche di”. Nella mattinata del 21 aprile, sul palco della Terrazza del Pincio si è tenuto lo spettacolo - fatto di balli e canti - d’introduzione alla Marcia per la Terra - la ‘Race4Unity’ che ha visto l’orgogliosa partecipazione del team Inps presente a Villa Borghese, con cheche ha concluso: “Oggi l’Inps partecipa anche alla Marcia per la Terra, che assume in questo momento anche la fondamentale valenza di Marcia per la Pace”.