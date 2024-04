Lecco - omicidio a Esino Lario: assessore ucciso a coltellate in strada

Lecco, 17enne scomparso da 4 giorni: cercava informazioni su come sopravvivere in montagna

Un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate, questa mattina, adLario, in provincia di. Secondo il quotidiano ‘Il Giorno’ la vittima sarebbe Pierluigi Beghetto, assessore della giunta del sindaco Pietro Pensa, conosciuto in paese per la sua attività di apicoltore. L’è avvenuto intorno alle 9.30 a poca distanza dal centro cittadino. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di, che stanno svolgendo le indagini coordinati dalla procura locale.Quanto a lungo può sopravvivere una persona senza cibo in montagna, pericoli della montagna, costruire rifugi di sopravvivenza. Sono queste le ricerche che nei giorni prima della scomparsa Edoardo Galli il 17enne di Colico (Lecco) che ha fatto perdere le sue tracce giovedì scorso, faceva su internet. Edoardo Galli, il 17enne scomparso da 4 giorni: cercava informazioni su come sopravvivere in montagnaIl giovane non avrebbe grande ... Leggi la notizia