Norovirus nell'acqua tra Lombardia e Trentino: Approfondimenti - ma no emergenza

Norovirus tra Lombardia e Trentino - scatta divieto di bere acqua dal rubinetto

"Non c'è stata un'emergenza sanitaria e non risultano casi gravi di gastroenteriti". Così all'Adnkronos Salute Vincenzo Petronella, direttore generale dell'Ats della Montagna, sulle gastronteriti che potrebbero essere state causate, a inizio mese, darilevatial Passo del Tonale.Diversi casi di gastroenterite acuta si sono verificati, da una quindicina di giorni fa, nella zona di Passo del Tonale, tra Lombardia e Trentino Alto Adige. La causa potrebbe essere il Norovirus, di cui sono state rilevate tracce nei campioni prelevati dall'acquedotto: in nome "del principio di massima precauzione", è subito stata emessa dal sindaco di Ponte di Legno, che ha vietato l'utilizzo dell'acqua a uso alimentare. Da una decina di ... Leggi la notizia "Sono ancora in corso gli approfondimenti dei tecnici, altre campionature di contrasto, ma tutti gli Enti coinvolti si sono mossi velocemente e bene ha fatto il sindaco di Ponte di Legno a emanare un'ordinanza rispettando il principio di massima precauzione a tutela della salute pubblica - sottolinea -. Dopo i casi di gastroenterite, come Ats abbiamo fatto gli esami di controllo e abbiamo poi rilevato e localizzato i, dando conferma al sindaco che ha emesso l'ordinanza per vietare l'uso alimentare dell'acqua. Si tratta di pozzi a compartimenti stagni", dove ipossono annidarsi. "Al momento sembra tutto localizzato", conclude.