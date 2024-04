Europee - Schlein schiera Bonaccini: Guiderà lista Pd nel Nord-Est

"Le elezioni dell'8 e il 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell'Europa". E' quanto ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. "E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Stefano Bonaccini di guidare la lista del Nord-Est: la sua esperienza decennale da presidente dell'Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l'Europa che vogliamo costruire. Lo ringrazio per aver accettato". "La segretaria del Pd mi ha chiesto di candidarmi nella circoscrizione Nord Est, della quale fa parte l'Emilia Romagna, alle prossime elezioni. Ringraziandola, ho deciso di accettare" dice Stefano Bonaccini in un video. "Per me è stata una riflessione lunga. Sono stati 10 anni importantissimi, belli, faticosi, molto importanti", dice il governatore dell'Emilia Romagna. "Non me ne vado dall'Emilia Romagna, non me ne andrò mai, ricoprirò il mio ruolo fino all'ultimo giorno, se sarò eletto, fino alla prossima estate", prosegue Bonaccini spiegando che "le elezioni regionali si terranno nel prossimo autunno" e, quindi, "sarà una transizione ordinata". "Questo non è un messaggio di addio. Non finisce nulla, inizia un nuovo capitolo", conclude il presidente del Pd.