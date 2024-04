Padova - 83enne aggredita dai suoi 5 cani: le amputano le braccia

Da Napoli a Padova per truffare anziana, fermato 16enne: con se 50mila euro di bottino

Unaè statain casa dai suoi cinque cani. Solo grazie all'intervento dei carabinieri di Mortise nelno è stato possibile salvare la donna che è stata trovata dai militari a terra alla completa mercé dei cani. Solo dopo aver allontanato i cani i militari sono riusciti a prestarle soccorso. Subito ricoverata al pronto soccorso di, in ospedale, date le gravissime condizioni, le hanno dovuto però amputare sia l'intero braccio destro che l'avambraccio sinistro. L'anziana è in prognosi riservata, ma non rischia la vita.Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per truffa ai danni di anziani dopo aver sottratto 50 mila euro di preziosi ad una 84enne di Padova. Il giovane è stato sorpreso e fermato dall Polizia Ferroviaria di Roma mentre era bordo di un treno per rientrare a Napoli, quando ormai era sicuro di averla fatta franca. Con sé aveva ancora l’intero bottino. Ben 50.000 euro di oggetti in oro e preziosi, e carte di pagamento, che era riuscito a farsi ... Leggi la notizia