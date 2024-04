Nuovo record del mondo per Armand Duplantis: per lo svedese 6 -24 nell'asta

Rai - accordo con Unirai: riconosciuto nuovo sindacato giornalisti

Il campione svedese del salto con l'asta Armand Duplantis ha stabilito ildelcon un salto di 6,24 metri, a Xiamen in Cina in occasione della tappa inaugurale della Diamond League 2024 di atletica leggera.C'è l'accordo tra la Rai e UniRai-Figec-Cisal, il nuovo sindacato dei giornalisti, costituito lo scorso 16 dicembre. A quanto apprende l'Adnkronos, è stato appena firmato un protocollo di relazioni industriali e sindacali che riconosce alla nuova sigla una significativa rappresentatività dei giornalisti Rai. Si tratta di un passaggio storico per l’azienda. I sindacati della categoria riconosciuti a viale Mazzini diventano così due. Israele ... Leggi la notizia