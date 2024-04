Governo - Landini: Vogliono toglierci il diritto di manifestare

Schlein: Campo largo non è morto. Conte? Avversario è il governo, spero non interessi solo me

"Questopensa di comandare, non di governare". Lo afferma il segretario generale della Cgil, Mauriziointervenendo dal palco della manifestazione che si svolge a Roma. "Siamo qui anche per difendere e praticare il diritto a manifestare, e lo vorrei dire in modo molto diretto: noi siamo in un momento in cui ile questa destracostruire un regime, che impedisce il diritto a manifestare e che vuole controllare quello che si dice e quello che si fa''.Il Campo largo "fortunatamente per l'Italia" non è morto. Parola della segretaria Dem Elly Schlein intervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una alleanza larga - sottolinea Schlein -. Non mi sembra così morta l’alternativa". Schlein: “Conte? Problemi ci sono, ma il campo largo non è morto. La tessera del 2024 è dedicata a Berlinguer”Quanto ai rapporti con Giuseppe Conte, "il Pd - spiega - ha un ... Leggi la notizia ''Il diritto a manifestare è un diritto di democrazia. Questo diritto va garantito a tutti, non può essere sostituito dal diritto a caricare chi manifesta''dice il sindacalista, aggiungendo di parlare anche ''in difesa del lavoro dei poliziotti, sono lavoratori come noi, la responsabilità è di chi da quegli ordini e chi pensa di mettere in discussione questi diritto''.