Usa - morto uomo che si è dato fuoco fuori da tribunale processo Trump

Ucraina - ore decisive per armi Usa: oggi il voto a Washington

E'l'che ieri si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York dove è in corso da lunedì il processo contro Donald Trump. Lo ha reso noto la Nbc, a cui fonti della polizia hanno riferito che Maxwell Azzarello, un trentenne della Florida, "è stato dichiaratodai medici dell'ospedale". Prima di darsi fuoco, cospargendosi di un liquido infiammabile, l'aveva lanciato alcuni opuscoli infarciti di teorie cospirazioniste.armi Usa all'Ucraina, arrivano le ore decisive e Kiev aspetta news da Washington. Dopo un braccio di ferro con l'ala più estrema del suo partito, lo Speaker repubblicano Mike Johnson oggi manderà al voto i pacchetti, scorporati, per gli aiuti militari ad Israele e Ucraina. Pesano in particolare i 61 miliardi di dollari destinati a Kiev e bloccati da mesi dai repubblicani che rispondono ai diktat di Donald Trump. G7 - appello a 'spegnere il ... Leggi la notizia