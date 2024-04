Taiwan: Intercettati 29 aerei e 8 navi militari cinesi

Terremoto a Taiwan, circa 100 scosse di assestamento nella notte. Salvati 6 minatori

Resta alta la tensione tra Cina e. Il ministero della Difesa di Taipei ha reso noto di aver intercettato 29e navi militari cinesi al largo dell'isola. La presenza di otto navi e ottoè stata segnalata intorno aalle 6 del mattino (ora locale), ha riferito il ministero in una prima comunicazione, precisando che tre velivoli hanno attraversato la linea mediana dello Stretto die sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea dell'isola.Sono 96 le scosse di assestamento che sono state registrate nella notte a Taiwan dopo il Terremoto di magnitudo 7.3 che ha scosso l'isola ieri. Lo ha dichiarato l'agenzia meteorologica di Taiwan spiegando che l'epicentro di tutte queste scosse è stato registrato sulla costa nella Contea di Hualien. L'intensità massima è stata di magnitudo 4. Terremoto Taiwan, 9 morti e decine sotto le macerie: danni all'industria dei chip, economia in ... Leggi la notizia "Le forze armate dihanno monitorato le attività con i nostri sistemi di sorveglianza congiunti e hanno inviato le risorse appropriate per rispondere di conseguenza", ha aggiunto il ministero in un post su X. Successivamente, lo stesso ministero ha riferito in un altro post di aver rilevato l'attività di altri 21, "tra cui J-16, Y-8 e droni" intorno alle 8.15.