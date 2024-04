Raid aereo su base milizie filo Iran in Iraq - un morto e 8 feriti

Israele attacca Iran - il raid nel giorno del compleanno di Khamenei

E' di un morto e otto feriti il bilancio di unavvenuto nella notte contro unain Iraq che ospita milizie filoiraniane. Lo hanno riferito fonti della sicurezza di Baghdad, mentre una nota del gruppo Hashed al-Shaabi - alleanza di formazioni sciite ora integrate nell'esercito regolare - ha reso noto che l'attacco contro laCalso ha provocato "perdite materiali", ma non è stato specificato il numero di vittime.''Buon compleanno Khamenei''. Così diversi utenti sui social hanno commentato il fatto che il raid israeliano contro l'Iran, lanciato come rappresaglia per gli oltre trecento missili e droni Iraniani lanciati verso Israele una settimana fa, sia stato sferrato nel giorno dell'85esimo compleanno del Grande Ayatollah Ali Khamenei, nato il 19 aprile del 1939. Iran - Tajani: Da Israele no reazione per escalation ''Da Israele non c'è stata una ... Leggi la notizia Le milizie filoiraniane in Iraq hanno rivendicato il lancio di un dronte contro Eliat, in Israele, in risposta alle "violazioni israeliane della sovranità irachena e a suoi attacchi contro le basi delle Forze di mobilitazione popolare (Hashed al-Shaabi), ha scritto su Ynet dopo ildella scorsa notte contro laCalso in Iraq. Su X, il Comando centrale americano (Centcom) aveva negato che ci siano gli Stati Uniti dietro l'esplosione alla: "Non abbiamo condottoin Iraq oggi".