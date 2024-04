Genoa-Lazio 0-1 - gol di Luis Alberto decide il match

Fiorentina-Genoa 1-1, Ikoné risponde a Gudmundsson

Lavince 1-0 oggi sul campo delnel match che apre la 33esima giornata della Serie A. I biancocelesti si impongono con il gol diAlberto. La vittoria permette alla squadra allenata da Tudor di salire a 52 punti e di rimanere in corsa per il quinto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Il, che non ha più nulla da chiedere al campionato, rimane a quota 39.Si chiude in pareggio 1-1 lo scontro del Franchi tra Fiorentina e Genoa, gara valida per la 32esima giornata di Serie A. La squadra di Italiano dopo il ko con la Juve in campionato trova ancora un pareggio dopo quello di Conference, mentre il Genoa di Gilardino non riesce a bissare il successo con il Verona. I viola salgono così a 44 punti, mentre i grifoni si portano a 39. Nel primo tempo è servito un episodio per sbloccare l'equilibrio della ... Leggi la notizia Al 5' ilsi fa vivo con Ekuban, il rasoterra è impreciso. Al 12' si presenta Retegui, destro alto. Tentativocon Gila al 23', il destro dalla distanza finisce è impreciso. Ilcontinua a spingere con Ekuban, al 34' conclusione che non impensierisce Mandas. Al 43', prima dell'intervallo, Retegui cerca il jolly da metà campo: manca precisione e lasi salva. Laalza il ritmo nella ripresa e si rende pericolosa a ripetizione conAlberto, Felipe Anderson e Romagnoli. I biancocelesti sfondano al 67' con una pregevole azione corale. Felipe Anderson premia l'inserimento di Kamada che mette il pallone a disposizione. Vecino fa velo e consente aAlberto di calciare da ottima posizione: gol, 0-1 e 3 punti per la