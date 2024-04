Trump a processo - un uomo si dà fuoco davanti al tribunale di New York

Trump, soldi alla pornostar Stormy Daniels: oggi al via processo a New York

Unsi è dato fuoco davanti al tribunale di Manhattan dove si sta svolgendo il. Lo riporta la Cnn, precisando che la notizia è arrivata mentre veniva completata la selezione dei 12 giurati, e i 6 sostituti, che dovranno giudicare l'ex presidente.Falliti tre tentativi nel giro di una settimana di ottenere un nuovo rinvio, Donald Trump oggi, 15 aprile, dovrà fronteggiare l'inizio del processo a New York, in cui deve rispondere di 34 capi di imputazione per aver falsificato le dichiarazioni finanziarie per occultare i 130mila dollari versati a Stormy Daniels per pagare, poco prima delle elezioni del 2016, il silenzio della pornostar sulla sua relazione con il tycoon. Trump, oggi al ... Leggi la notizia Secondo quanto riferisce un testimone citato da Nbcnews, l'si è dato fuoco nell'area designata per le proteste fuori dal tribunale dove si sta svolgendo il primopenale contro un ex presidente. Video online mostrano questa persona completamente avvolta dalle fiamme mentre la polizia sta tentando di spegnerle. Sono poi intervenuti i mezzi di soccorso che hanno portato via l'in barella.