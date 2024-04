Nave Iuventa - dopo 7 anni tutti prosciolti: non c'era nessun favoreggiamento dell'immigrazione

Houthi, nuovi attacchi: Colpiti 2 mercantili israeliani e nave da guerra Usa

Nessun favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per l'equipaggio di, della ong Jugend Rettet. Il Tribunale di Trapani ha infatti pronunciato una sentenza di non luogo a procedere per tutti gli imputati. Il non luogo a procedere era stato chiesto dalla stessa Procura di Trapani.Il portavoce militare dei ribelli yemeniti Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che il gruppo sciita filoiraniano ha condotto “di nuovo” attacchi contro “le navi portacontainer israeliane Msc Gina e Msc Drawin”, oltre alla “nave da guerra americana Maersk Yorktown”. Houthi tornano ad attaccare: "Colpita nave da guerra Usa e 2 mercantili israeliani"I ribelli avevano già rivendicato qualche giorno fa di aver preso di mira le due navi Msc di ... Leggi la notizia "Un'odissea durata sette anni.due anni di oltre 40 udienze preliminari, questo caso si conferma il più lungo, costoso e vasto procedimento contro le Ong di ricerca e soccorso, esempio emblematico dei grandi sforzi compiuti dalle autorità per criminalizzare la migrazione", spiegano da. Pur "accogliendo con favore" la sentenza del gup di Trapani, l'equipaggio dellaesprime "grande disappunto per gli irreparabili danni inflitti dall'indagine e dal processo". "Il risultato di un'indagine viziata e guidata da motivazioni politiche è che migliaia di persone sono morte nel Mediterraneo o sono state riportate con la forza in una Libia devastata dalla guerra. Nel frattempo, la nostraè stata lasciata marcire mentre noi siamo rimasti invischiati in un procedimento che dura da anni". A dirlo è Sascha Girke, membro dell'equipaggio diaccusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "Nel tentativo di ostacolare e diffamare la flotta civile di soccorso in mare sono stati sprecati fondi pubblici per una cifra di circa 3 milioni di euro - aggiunge -. Il nostro caso è un simbolo lampante delle strategie che i governi europei mettono in atto per impedire alle persone di raggiungere un luogo sicuro, provocando e normalizzando la morte di migliaia di persone". Per l'ong il casoha segnato "l'inizio di una campagna diffamatoria volta a legittimare la repressione contro i soccorsi in mare della società civile. La natura politica del caso è stata evidenziata, tra l'altro, dal fatto che il ministero degli Interni si sia costituito parte civile nel processo". Una prova che le accuse fossero "infondate sin dall'inizio" è che il pm "anni di accanimento" lo scorso 28 febbraio ha chiesto il non luogo a procedere per gli imputati durante le conclusioni dell’accusa. "La repressione del soccorso, però, continua ancora oggi - dicono da- incentrata ora su prassi ostruzionistiche e sanzioni amministrative, oggi fondate sull’emblematico Decreto Piantedosi, che riafferma la volontà dello Stato italiano di impedire i soccorsi in mare e la sua responsabilità per la morte di migliaia di persone. Inoltre, altrettante persone in movimento continuano a essere sistematicamente arrestate con le stesse accuse - favoreggiamento dell'immigrazione irregolare - semplicemente perché si trovavano alla guida di un'imbarcazione o di un'auto. A differenza dell'equipaggio della, queste persone non ricevono lo stesso livello di supporto e attenzione e sono spesso condannati a lunghe pene detentive". L'equipaggio dellaannuncia di voler riprendere le missioni di salvataggio il prima possibile. E per "evitare che si ripeta il caso" e per "salvaguardare i diritti delle persone in movimento", l'equipaggio chiede che venga abolita "la disciplina che criminalizza il favoreggiamento della migrazione". Denunciano il 'Facilitators package' europeo e l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione italiano, che "consentono e incoraggiano la criminalizzazione della solidarietà tra e verso le persone in movimento, mettendo a repentaglio diritti fondamentali". La Corte di giustizia dell'Ue è attualmente impegnata in un caso che concerne la validità e l'interpretazione del pacchetto "facilitatori".