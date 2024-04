Israele-Iran - Blinken: Usa non coinvolti in attacco - Italia importante per de-escalation

Israele-Iran - Tajani: Obiettivo politico del G7 è de-escalation

"Gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in nessuna operazione" dicontro l'. Lo ha detto Antony, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa a Capri, rifiutandosi però di dire se e quando gli Stati Uniti sono stati avvisati. "Il nostro lavoro è per la de-escalation", ha aggiunto.Sulla questione Israele-Iran "ho voluto subito che ci fosse un messaggio chiaro da parte del G7: l'obiettivo politico del G7 si chiama de-escalation, abbiamo lavorato, lavoriamo e continueremo a lavorare per una de-escalation in tutta l'area del Medio Oriente. Per quanto mi riguarda è da stanotte che sono in contatto con le ambasciate italiane a Teheran e Tel Aviv. Non c'è alcun problema per nostri connazionali". Lo ha dichiarato il ministro ... Leggi la notizia L'Italia "è un attore importante, ha un ruolo cruciale per prevenire l'escalation" in Medio Oriente. Lo ha riconosciuto il segretario di Stato americano Antonynella conferenza stampa a conclusione del G7 degli Esteri a Capri.