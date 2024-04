Israele attacca Iran - il raid nel giorno del compleanno di Khamenei

Iran - Tajani: Da Israele no reazione per escalation

''Buon compleanno Khamenei''. Così diversi utenti sui social hanno commentato il fatto che il raid israeliano contro l', lanciato come rappresaglia per gli oltre trecento missili e droniiani lanciati versouna settimana fa, sia stato sferrato nel giorno dell'85esimo compleanno del Grande Ayatollah Ali Khamenei, nato il 19 aprile del 1939.''Da Israele non c'è stata una reazione che puntava alla escalation''. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky Tg24, commentando il raid di Tel Aviv contro una base militare a Esfahan. Israele - attacco contro Iran: colpita base militare Israele ha sferrato l'attacco contro l'Iran oggi, in risposta all'offensiva lanciata da Teheran nella notte tra sabato e domenica scorsa. Secondo il New York Times, che ... Leggi la notizia Dopo l'attacco contro, la Guida suprema della Repubblica islamica dell', condividendo su 'X' un video in cui si vedono droni sorvolare la Moschea di al-Aqsa, aveva avvertit che ''Gerusalemme sarà dei musulmani e i musulmani celebreranno la liberazione della Palestina''. L'attacco israeliano contro il territorioiano aveva come obiettivo quello di ''mandare un segnale all'cheha la capacità di colpire all'interno del Paese'', ha dichiarato un funzionario israeliano al Washington Post, confermando che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno condotto un raid all'interno dell'