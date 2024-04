Malattie rare - Filippini (Sanofi): Con diario diamo voce a pazienti anemia emolitica autoimmune

Malattie rare - ematologa Sau: Per anemia emolitica autoimmune nessuna cura

"Il Diario 'Una vita senza inverno', che raccoglie le testimonianze vere e autentiche di pazienti con anemia emolitica autoimmune da anticorpi freddi (Cad), patologia ultra-rara. È un progetto perfettamente in linea con la nostra missione, che è quella di sviluppare farmaci in aree dove c'è veramente un bisogno insoddisfatto, quindi farmaci first in class, best in class. Abbiamo la visione chiarissima, da parte dell'azienda di supportare i pazienti affetti da queste patologie. Vogliamo infatti aumentare del 50% gli studi di fase 3 e dare voce ai pazienti e alle associazioni di pazienti". Così Fulvia, Country Public Affairs Head, Sanofi Italia, intervenendo oggi, a Roma, all'evento di presentazione del Diario che racconta il vissuto di pazienti e caregiver e nato da una iniziativa della farmaceutica in collaborazione FB&Associati con il contributo di Cittadinanzattiva e di Uniamo, la federazione italiana"L'età in cui viene diagnosticata per la prima volta" l'anemia emolitica autoimmune da anticorpi freddi (Cad) è in genere "tra i 50 e 70 anni, ma probabilmente l'esordio" della malattia ultra-rara del sangue "avviene in età più giovanile". La difficoltà nella diagnosi "ritarda la stessa e quindi abbiamo un'incidenza della malattia nella popolazione più anziana. L'aspettativa di vita dei pazienti con Cad è chiaramente ridotta soprattutto perché ... Con questa iniziativa "speriamo di portare all'attenzione delle Istituzioni, che hanno già dimostrato vicinanza a queste testimonianze - aggiunge- temi" concreti "legati all'esenzione, all'invalidità, alla difficoltà di accesso ai centri dedicati, che sono pochi. Da parte di Sanofi c'è un impegno molto forte su queste patologie" che però "non può essere portato avanti solo da noi, ma in collaborazione con le associazioni dei pazienti, i clinici e i caregiver". Proprio per questo l'azienda "lavora costantemente anche su protocolli di intesa con oltre 20 associazioni pazienti per collabocongiuntamente verso un obiettivo comune" conclude.