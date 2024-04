Catania / muore incastrato tra cabina e porta ascensore

Catania: uccide la zia con cibo proibito per ottenere eredità

Un uomo di 31 anni, manutentore di ascensori, è morto dopo essere rimastotra la cabina e la porta di un piano dell'elevatore di un condominio di Aci Sant'Antonio, in provincia di, dove era al lavoro. I medici del 118 hanno constatato il decesso del 31enne dopo che il corpo è stato liberato dai Vigili del fuoco. Una donna che era dentro la cabina dell'ascensore è stata soccorsa da personale medico perché sotto choc. Indagano i Carabinieri.Una donna di 58 anni è stata arrestata a Catania con l'accusa di circonvenzione di incapace e omicidio aggravato in seguito alla morte della sua zia ottantenne. Secondo la Procura di Catania, la pronipote avrebbe indotto l'anziana, che doveva alimentarsi esclusivamente con omogeneizzati, a ingerire cibo solido, causandone la morte per poter beneficiare dell'eredità.Donna Arrestata a Catania per Omicidio della Zia: Accusata di Circonvenzione e ... Leggi la notizia