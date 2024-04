Milano - violenze su bimbe di una scuola materna: maestro arrestato

NACON HOUSE DEBUTTA CON SUCCESSO DURANTE LA DESIGN WEEK DI MILANO

Un maestro è stato arrestato dalla polizia locale, su richiesta della procura di, con l'accusa di violenza sessuale aggravata su quattro bambine di una scuola materna della periferia sud-ovest della città. Le presunte vittime avrebbero subito le molestie (strusciamenti e palpeggiamenti) in classe, riprese dalle telecamere installate lo scorso 13 aprile, quando sono nati i primi sospetti nei confronti dell'educatore di 34 anni.Milano è stata il palcoscenico di un evento straordinario durante la Design Week di quest'anno: l'inaugurazione della Nacon House, un loft all'avanguardia situato in via Villoresi 16, nel cuore pulsante della città. Il 15 aprile 2024 la casa ha aperto le sue porte ai media in una giornata memorabile. I visitatori hanno potuto immergersi in un’atmosfera unica: la Nacon House, infatti, non è semplicemente una residenza ma un'esperienza ... Leggi la notizia L'indagine, coordinata dalla pm diRosaria Stagnaro, ha permesso - dopo una segnalazione di sospetti abusi - di entrare nella struttura scolastica lo scorso 13 aprile e di installare le telecamere per verificare le accuse nei confronti dell'uomo. Sono bastati pochi giorni per trovarsi davanti agli occhi ben cinque episodi sospetti nei confronti delle piccole di 4 anni o al massimo 5 anni, spiegano gli investigatori. Il primo presunto abuso immortalato sarebbe di lunedì 15, poi il 17 aprile sarebbero state registrate altre immagini sospette facendo scattare la decisione di arrestare il maestro che, davanti alle accuse, non ha proferito parola. Solo due giorni fa aun altro episodio simile aveva portato all'arresto (domiciliari), sempre grazie all'uso delle telecamere, di una maestra d'asilo accusata di maltrattamenti nei confronti di alcuni piccoli.