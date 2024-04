Ue - Meloni: Spero che a giugno sia diversa

Aborto, Meloni risponde a Madrid: Ignoranti, non diano lezioni”

"L'Ue?che asia diversa". E' quanto ha detto la premier Giorgiain un punto stampa al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario. Per quanto riguarda, poi, la possibile nomina di Mario Draghi ai vertici Uedice di essere contenta "che si parli di un italiano", un italiano "autorevole", "ma questo dibattito è pura filosofia, va bene per i titolo di giornali ma è filosofia. La tendenza di decidere prima che i cittadini votano non mi troverà mai d'accordo. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, per questo non parteciperò al dibattito" sulla possibile nomina di Mario Draghi ai vertici Ue.Madrid critica Roma sull'Aborto. E la presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde per le rime. "Varie volte ho ascoltato ministri stranieri che parlano di questioni interne italiane senza conoscerne i fatti. Normalmente quando si è ignoranti su un tema si deve avere almeno la buona creanza di non dare lezioni", ha detto la premier replicando a Bruxelles alle critiche della ministra spagnola Ana Redondo sulla presenza nei consultori ... Leggi la notizia "Anche questa è una fake news, che poi rimbalza all'estero e tutti a darci lezioni. L'emendamento al dl Pnrr" sui movimenti pro-vita nei consultori "ricalca esattamente il testo della legge 194: la legge 194 lo prevede. Sa cosa penso io? Che in realtà quelli che vogliono modificare la legge 194 siano a sinistra. Perché noi non abbiamo mai chiesto di modificarla, ma quando chiedi la piena applicazione della legge 194, che è di estremo equilibrio e ben fatta anche sulla prevenzione, ci si straccia le vesti". "Allora si dicano le cose come stanno: si vuole modificare la legge 194? Non sono io a volerlo fare. Lo vogliono fare gli altri? Lo dicano e se ne assumano la responsabilità. Quello che si sta facendo adesso è ribadire quanto scritto nella legge 194" ovvero "garantire una scelta libera", per farlo "si devono avere tutte le informazioni del caso ed è quello che la 194 prevede". "Non so se" Ilaria Salis "si candiderà, ho letto delle ricostruzioni che però sono state smentite, ma "la sua eventuale discesa in campo per le europee "non cambia nulla rispetto al lavoro che sta facendo il governo" riguardo alla sua detenzione, "verrà garantita comunque come è giusto". "La politicizzazione della vicenda, come ho già detto in passato, non so quanto possa aiutare il caso in sé", ma "le scelte personali di Salis non mi permetto di giudicarle". "Ogni giorno leggo delle ricostruzioni surreali. Adesso vogliamo mandare in carcere i giornalisti, quando la proposta che toglie il carcere ai giornalisti per diffamazione è a prima firma Alberto Balboni di Fdi, perché vi comunico che il carcere per i giornalisti per diffamazione c'è, e c'è una legge di Fdi che lo sta togliendo".