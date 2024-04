Ilaria Salis accetta candidatura alle Europee con Avs

Ilaria Salis, Budapest: Non è un'eroina, dal padre gravi accuse infondate

è pronta adre la candidatura alle europee con Avs, l’alleanza di Verdi e Sinistra italiana". Lo scrive Il Foglio in un pezzo a firma Simone Canettieri. Secondo il quotidiano le procedure burocratiche per la candidatura, da capolista nel Nord Ovest, sarebbero "già avviate nei giorni scorsi si concluderanno oggi pomeriggio".Ilaria Salis "non è un'eroina. Lei e i suoi 'compagni' sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti". Così, sul social X, il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. Ilaria Salis, Schlein: «Non sarà candidata». No della famiglia: sarebbe un boomerang"Tutto ciò che va oltre - aggiunge - è una mera invenzione politica e noi difenderemo la reputazione e ... Leggi la notizia La maestra 39enne di Monza è detenuta da oltre un anno in un carcere di massima sicurezza in Ungheria perché accusata di aver aggredito due militanti neonazisti nel corso di una manifestazione a Budapest l'11 febbraio 2023. Lo scorso 28 marzo i giudici ungheresi hanno rigettato la richiesta di arresti domiciliari, davanti alla donna per la seconda volta in aula in catene.