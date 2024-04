Ascolti tv / 'Vanina' su Canale 5 vince prime time - Sciarelli batte Francini

Ascolti tv, la Champions vince la serata

L'ultima puntata della serie 'Vanina - Un vicequestore a Catania' di5 si è aggiudicata glidella serata di ieri con 2.676.000 spettatori e il 16,9% di share. Su Rai3 'Chi l’ha Visto?' con 1.841.000 di spettatori e l’11.5% di share, si aggiudica il secondo posto superando di poco la seconda puntata su Rai1 di 'Forte e Chiara' con Chiara Francini che ha interessato 1.784.000 spettatori con l’11.2%.La partita di Champions League Barcellona-Paris Saint Germain in onda su Canale 5 ha conquistato gli Ascolti della prima serata di ieri, martedì 16 aprile, con 4.364.000 telespettatori e il 20,7% di share. Il film di Rai1, 'The Miracle Club', ha ottenuto invece 2.668.000 telespettatori e il 13,7%. Terzo posto per Rai2 che con 'Belve' ha totalizzato 1.703.000 telespettatori e il 9,3% di share. Ascolti tv, 'Il Clandestino' su Rai1 vince la ... Leggi la notizia Fuori dal podio Rete4 con 'Fuori dal Coro' che ha registrato 857.000 spettatori e il 6.3% mentre su Rai2 'Delitti in Paradiso' ne ha raccolti 1.034.000 pari al 6.1% di share. Su Italia1 'La Pupa e il Secchione' su Italia1 ha registrato 751.000 spettatori e il 5.1% e La7 con 'Una Giornata Particolare' ha conquistato 764.000 spettatori e il 4,5%. Chiudono la classifica del prime time Tv8 con 'GialappaShow (577.000 spettatori, share 3.7%) e Nove con 'Fury' (342.000 spettatori, share 2.2%). Rai1 domina l'access prime time con 'Cinque Minuti' (4.422.000 telespettatori, share 22,1%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (5.416.000 spettatori, share 26.3%), mentre5 con 'Striscia la notizia' ha ottenuto 3.072.000 spettatori e il 14,9% di share. La rete ammiraglia Rai ha conquistato anche la fascia del preserale con 'L’Eredità', visto da 4.128.000 telespettatori pari al 26,6% di share, contro i 2.877.000 telespettatori e il 19,6% di 'Avanti un altro!' su5.