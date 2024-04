De Rossi confermato allenatore della Roma / Continua racconto della sua storia straordinaria

Ndicka e le condizioni dopo il malore, cosa dice De Rossi

Daniele Desarà l’della Roma anche nella pma stagione. Il tecnico, che nel 2023-2024 ha sostituito l’esonerato José Mourinho, è stato ufficialmenteda Dan e Ryan Friedkin, proprietari del club giallorosso.Il difensore della Roma "Ndicka sta bene, per quanto possa star bene un ragazzo che ha subito questo pneumotorace che sicuramente è una cosa fastidiosa ma non quella che pensavamo sul campo e ci ha fatto spaventare". Così Daniele De Rossi in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Ndicka dimesso, per il difensore giallorosso ulteriori controlli a Roma - Il difensore della Roma Evan ... Leggi la notizia "Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De- annuncia il club in una nota firmata dai Friedkin - siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica didell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il pmo futuro. Nel suo breve mandato come capo, l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma". "La guida di Daniele - prosegue il comunicato - è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club, sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell'AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele".

