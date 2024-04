Terremoto a Ricigliano, scossa di magnitudo 2.1: nessun danno

Unadidi magnitudo 2.1 è stata registrata a, nel Salernitano, alle 21.05, dai sismografi dell'Ingv. Laè stata rilevata a tre chilometri a nord die a un chilometro di profondità. Non si sono registrati danni. Nelle ultime settimane, varie scosse sono state registrate con epicentro a. L'ultima, di magnitudo 3.0, è stata rilevata lo scorso 9 aprile.Terremoto in Giappone oggi, la scossa di magnitudo 6.4 - Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito il sudovest del Giappone. Lo rende noto l'emittente Nhk citando il Centro sismologico Giapponese e spiegando che l'epicentro è stato registrato nel Canale di Bungo. Non è stato emesso l'allarme ... Leggi la notizia