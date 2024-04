Scontri Sapienza, non solo studenti nell'assalto anche anarchici e un palestinese vicino ad Hamas

Nonstudenti. A quanto apprende l'Adnkronos, tra i 300 che ieri pomeriggio hanno partecipato alla manifestazione promossa dal "Coordinamento Collettivi" e dal "Movimento Studenti Palestinesi" davanti all'Università Ladi Roma, c'era anche un palestinese che figurerebbe tra i componenti dell'Udap (Unione Democratica Arabo Palestinese) e sarebbe vicino a Mohammed Hannoun, Kaled El Qaisi e Igazi Soleiman, considerati contigui all'organizzazione terroristica di Hamas. Presenti alla manifestazione anche cinque noti anarchici estranei all'ambiente universitario.Scontri alla Sapienza, oggi processo per direttissima per i due arrestati - Sit-in di alcune decine di studenti davanti alla città giudiziaria di Roma dove questa mattina è previsto il processo per direttissima per i due manifestanti arrestati ieri pomeriggio durante gli Scontri avvenuti alla Sapienza con i collettivi ... Leggi la notizia L'uomo, che ha prestato servizio per un lungo periodo al Cara di Pozzallo (Ragusa) e successivamente nel centro di prima accoglienza di Lampedusa, ieri è intervenuto parlando ai ragazzi della resistenza palestinese e criticando lo Stato di Israele. Allo stato sono 27 le forze dell'ordine che hanno fatto ricorso alle cure mediche, 16 del Reparto Mobile di Roma, 9 della Questura e due appartenenti all' Arma dei carabinieri. (di Silvia Mancinelli)