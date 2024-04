Addio a Fabio Trentin: Alba Parietti ricorda l'architetto e ex rugbista

Fabio Trentin, noto architetto e ex giocatore di rugby, è scomparso all'età di 65 anni. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dello sport e dell'architettura, settori in cui Trentin ha lasciato un segno indelebile. Nato a Padova nel 1958, Trentin si era distinto in giovane età nel rugby, giocando per il Petrarca Padova e vestendo la maglia della Nazionale italiana tra il 1979 e il 1981. Dopo aver chiuso la carriera sportiva, si era laureato in architettura a Vicenza nel 1983, aprendo successivamente uno studio a Milano. Tra i suoi lavori più noti, si annoverano progetti di abitazioni private, negozi e loft in alcuni dei quartieri più esclusivi di Milano, oltre a ville in Sardegna. La sua frase preferita, "Gli architetti sono fatti per essere amati, non per essere capiti", riflette la sua visione del ruolo dell'architetto nella società.

Alba Parietti, showgirl e conduttrice televisiva, ha voluto ricordare Trentin con un commovente post su Instagram, sottolineando la bellezza e la simpatia che lo contraddistinguevano, oltre alla sua professionalità e genialità nel lavoro. "Caro Fabio, mi è arrivata dagli amici del nostro mitico gruppo anni '90 l'orribile notizia che te ne sei andato. La nostra amicizia era divertente come te, tra Padova, Cortina e Milano", ha scritto Parietti, evidenziando come, nonostante il tempo trascorso senza sentirsi, il ricordo di Trentin rimanga vivo e caro a chi lo ha conosciuto.

La scomparsa di Fabio Trentin lascia un vuoto nel cuore di amici, colleghi e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino, sia nel mondo del rugby che in quello dell'architettura.