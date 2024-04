Nobile (Agid): Italia ed Europa verso una strategia per la mobilità pubblica

Intelligenza artificiale, la strategia italiana e cosa manca

“L’e l’Europa devono correre verso l’attuazione di una strategia per la mobilità pubblica in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie”. Lo ha detto Mario, direttore generale Agid, in occasione del XVIII convegno nazionale Asstra, in corso a Roma.“In– ha continuato– abbiamo pagato la mancanza di un settore automotive forte. C’è bisogno di un settore dei trasporti che volga il suo interesse e sviluppi un veicolo in grado di dialogare il più possibile con l’AI e le altre infrastrutture. Noi come Agid, grazie all’impiego dell’AI generativa, l’attenzione alla qualità e al controllo del dato e l’applicazione di competenze da parte di esperti competenti, ci stiamo impegnando in questo senso - ha concluso - così da poter essere competitivi negli scenari internazionali”.