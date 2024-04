ONLINE IL SITO PER L'ACQUISTO DELL'EDIZIONE ULTRA LIMITED DI SIN CITY

Star Comics continua a esplorare l’oscuro universo letterario dell’autore che ha plasmato il fumetto occidentale del Novecento, questa volta con quattro differenti edizioni del 1° volume di Sin City: dal 15 aprile online le informazioni per l’acquisto dell’edizione Ultra Limited, bastano pochi click su Starclickday.com

Star Comics - con la sua etichetta Astra - prosegue il percorso di esplorazione nell’oscuro universo di Frank Miller con la pubblicazione di Sin City, il capolavoro che ha ridefinito il genere noir nei fumetti e da cui sono stati tratti anche due film co-diretti da Frank Miller stesso e Robert Rodriguez. Il primo volume della serie, Il Duro Addio, è in uscita a maggio con una pubblicazione che non solo omaggia il genere noir, ma lo eleva a nuovo emblema di culto per i collezionisti. Accanto alle edizioni Regular e Variant, la casa editrice pubblicherà anche le esclusive edizioni Limited e Ultra Limited, quest’ultima prenotabile dal 15 aprile attraverso un mini sito Star Comics realizzato appositamente. Il Duro Addio narra la storia di Marv, un antieroe dalla giustizia morale profondamente individualistica e distorta, in una caccia spietata alla verità dietro l'omicidio della sua amata Goldie. Il suo sarà solo l'inizio di un viaggio che si dipana tra luci e ombre, in un mosaico di personaggi che rifiutano di scendere a compromessi con una realtà crudele dove il confine tra giusto e sbagliato è sottile come la lama di un coltello. Con Sin City, Miller ha portato il genere noir su nuove vette nel mondo della nona arte, alterando in modo significativo il paesaggio fumettistico con un'intensità selvaggia diventata immediatamente riconoscibile. Le sue storie, intrise di un senso di disperazione senza speranza, hanno combinato un lavoro di tratto rivoluzionario con narrazioni cupe, consegnando ai lettori un'esperienza emotivamente devastante. L’arte dell’autore è un trionfo di contrasti, dove il bianco e nero, unito a elementi di colore selettivo, non è mai stato così espressivo; la città, protagonista indiscussa dell’opera, è disegnata con linee che sembrano scolpite nell’oscurità, dove ogni colpo, ogni incontro amoroso, ogni vendetta vengono amplificate fino all’estremo.

A maggio, i lettori potranno immergersi nuovamente nelle strade di Basin City, dove la feroce intensità di Miller è palpabile pagina dopo pagina. Le quattro diverse edizioni proposte da Star Comics sono pensate proprio per soddisfare ogni tipo di lettore, dal neofita al collezionista più esigente: in aggiunta all’edizione regular, sarà disponibile un’emblematica variant cover in finitura vellutata, con serigrafia e vernice UV. I collezionisti potranno inoltre aggiudicarsi le esclusive Limited Edition e Ultra Limited Edition. La Limited Edition avrà una tiratura di 1000 copie numerate, proposte al prezzo di € 79,90. Ogni copia sarà arricchita da nobilitazioni di stampa e da una fettuccia segnalibro, assicurando un valore aggiunto in termini di design e collezionabilità. I fan riceveranno inoltre un cofanetto creato per accogliere l'intera serie in edizione Limited: i dorsi dei vari volumi, una volta raccolti, andranno a comporre un'illustrazione unica, unendo il fascino del capolavoro di Frank Miller alla magia della collezione. La Limited Edition sarà esclusiva per le fumetterie e i lettori potranno prenotarla rivolgendosi alla loro fumetteria di fiducia. L’edizione Ultra Limited sarà stampata in 300 copie numerate, ad un prezzo di € 149,90. Ognuno dei preziosi volumi avrà una copertina in lamina argento con vernice UV e sarà dotata di profili rossi e fettuccia segnalibro rossa in tessuto. L’edizione comprende inoltre una litografia pregiata e una slipcase progettata apposta per il volume, con le stesse nobilitazioni della copertina e, in più, un logo in rilievo a completare un oggetto da collezione unico. Chi vorrà aggiudicarsi questa edizione esclusiva dovrà iscriversi sul sito di Star Comics e potrà successivamente collegarsi al mini sito dedicato, contenente tutte le informazioni e i dettagli sulle modalità d’acquisto. L’acquisto darà inoltre diritto di prelazione all’uscita dei successive sei volumi di Sin City in edizione Ultra Limited. Queste due edizioni in particolare rappresentano la perfetta fusione tra l'arte narrativa di Miller e la passione per il collezionismo: con queste proposte, Star Comics invita i lettori a immergersi nuovamente nelle oscure e malfamate strade di Basin City, per vivere l'intensità selvaggia di un'opera che continua a ridefinire la nona arte grazie al segno inconfondibile di Frank Miller.