Benzina, prezzo ancora su: è ai massimi da 6 mesi, quanto costa

Benzina, superati i 2 euro al litro: ecco perché il prezzo continuerà a salire

Torna a salire ildella, che tocca il livello massimo da esattamente sei mesi, mentre il gasolio fa registrare un lieve calo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della verde. Per Tamoil si registra invece un rialzo di un centesimo al litro sue gasolio.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,914 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,920, pompe bianche 1,900), diesel self service a 1,808 euro/litro (-1, compagnie 1,814, pompe bianche 1,795).servito a 2,051 euro/litro (+1, compagnie 2,095, pompe bianche 1,964), diesel servito a 1,948 euro/litro (-1, compagnie 1,992, pompe bianche 1,860). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,321 euro/kg (-1, compagnie 1,342, pompe bianche 1,304), Gnl 1,155 euro/kg (+1, compagnie 1,149 euro/kg, pompe bianche 1,159 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade:self service 1,996 euro/litro (servito 2,255), gasolio self service 1,911 euro/litro (servito 2,176), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,472 euro/kg, Gnl 1,176 euro/kg.