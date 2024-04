Salpate con World of Warships e vincete un PC gaming unico!

Scaricate il titolo free-to-play di Wargaming ed entrate a far parte della storia, il vostro nuovo PC NZXT vi attende!

Wargaming, publisher e sviluppatore del più famoso gioco di battaglie navali al mondo World of Warships, celebra, in collaborazione con NZXT, Kingston e AMD, l’arrivo in-game del nuovo Capitano Marco Materazzi con un esclusivo contest dedicato ai giocatori italiani; in palio un custom PC unico e periferiche NZXT. Impreziosito da un artwork appositamente creato per l’occasione dal comic book artist di fama internazionale Giovanni Timpano, il mid-tower case H7 Elite di NZXT racchiude il meglio delle attuali tecnologie da gaming. Scheda madre NZXT N7 B650E, dissipatore NZXT Kraken Elite 360 RGB, processore AMD Ryzen 9 7950X3D, scheda grafica Sapphire Radeon RX 7900 XT 20G, RAMKingston FURY Beast DDR5 RGB 32GB, SSD Kingston 1024 GB KC3000 PCIe 4,0. Chiudono il cerchio: mouse NZXT Lift 2, tastiera NZXT Function 2 ed ecosistema audio NZXT Relay (cuffie, switchmix, speaker e subwoofer).

Il contest “Salpa con World of Warships e vinci un PC gaming davvero unico!”, che inizierà domani giovedì 11 aprile e terminerà lunedì 20 maggio, vi darà la possibilità di entrare a far parte della storia di World Of Warships.

CHI PUÒ PARTECIPARETutti i maggiorenni residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino.

COME PARTECIPAREPartecipare è molto semplice: scaricate World Of Warships dal sito ufficiale, create un account in-game e salpate verso la gloria. Una volta conclusa almeno una partita avrete soddisfatti tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso.

Due i canali principali per registrare la vostra adesione: sito ufficiale e profili social (Instagram e Facebook).

Sito ufficiale Visitate warships.it, compilate il form di partecipazione con i dati personali richiesti, lasciate il vostro “messaggio in bottiglia”, firmate con il vostro Wargaming ID e accettate il regolamento per confermare la vostra adesione.

Profili SocialSeguite la pagina Facebook ufficiale World Of Warships o il profilo Instragram Nasce, Cresce, Respawna. Commentate il post dedicato al contest lasciando il vostro “messaggio in bottiglia”,l’hashtag #WorldOfWarshipsVinciUnPC, e il vostro Wargaming ID.*

Sarà possibile aderire al concorso una sola volta indipendentemente dal canale di partecipazione utilizzato.

Al termine del periodo di adesione, una giuria selezionata decreterà, alla presenza di un notaio, il vincitore sulla base dei seguenti criteri legati al personale “messaggio in bottiglia”:

Originalità del “messaggio in bottiglia”;

Coerenza con il tema (World Of Warships);

Emozioni evocate dal messaggio.

Il vincitore sarà contatto via mail o tramite messaggio privato su Instagram o Facebook.

Per tutti i dettagli e per il regolamento completo, visitate il sito ufficiale.

Prendete il comando di una delle oltre 400 storiche navi disponibili in-game e tuffatevi nella migliore esperienza di azione strategica navale!