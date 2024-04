Francia: 15enne ucciso, è il terzo caso in pochi mesi

In Francia, un ragazzo di 15 anni è stato tragicamente ucciso a coltellate a Romans-sur-Isère, nel sud del Paese. Questo evento segna il terzo caso di violenza mortale su adolescenti in pochi mesi, evidenziando una preoccupante tendenza di violenza giovanile. Secondo le fonti di polizia, l'adolescente è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale, a seguito delle ferite riportate. L'accoltellamento sarebbe avvenuto dopo una lite tra il giovane e il suo presunto aggressore il giorno precedente.

Questo episodio segue due altri casi di violenza che hanno scosso la Francia: la settimana scorsa, un altro ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato picchiato da un gruppo di coetanei a Viry-Châtillon, un sobborgo di Parigi. Inoltre, una ragazza di 13 anni è stata selvaggiamente picchiata a Montpellier all'uscita di scuola, un crimine per il quale sono stati fermati due adolescenti di 14 anni e un ragazzo di 15 anni. Già a novembre, un altro giovane di 16 anni era stato ucciso e molti altri feriti in un attacco armato durante una festa a Crepol, vicino a Romans-sur-Isère.