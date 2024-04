Andrea Dovizioso Incidente: Caduta in Allenamento su Pista da Cross, le Condizioni

Andrea Dovizioso, ex campione del mondo classe 125 e noto pilota di MotoGP, è stato vittima di un grave incidente mentre si stava allenando su una pista da cross in Valdarno. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì, quando Dovizioso è caduto dalla sua moto, subendo un trauma cranico.

Immediatamente soccorso, l'ex pilota Ducati è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi mediante l'elisoccorso Pegaso. Nonostante la gravità dell'incidente, le ultime notizie rassicurano sulle condizioni di Dovizioso: è grave ma non in pericolo di vita.

La caduta, avvenuta intorno alle 11, ha suscitato grande preoccupazione nel mondo del motociclismo, dove Dovizioso è molto apprezzato sia per i suoi risultati sportivi che per il suo spirito di combattente. L'ex vicecampione del mondo della MotoGP dal 2017 al 2019 è noto per la sua passione e dedizione allo sport, anche dopo aver lasciato le competizioni ufficiali.

Il campione non è in pericolo di vita, ma, a livello precauzionale, è stato comunque trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi in codice tre.