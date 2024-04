Box office, 'Un mondo a parte' salva il botteghino italiano

Un mondo a parte supera i 4 milioni – Il box office di sabato 6 aprile

In un weekend (4-7 aprile) senza uscite forti, i tre titoli che presidiano il podio del boxrestano gli stessi dello scorso fine settimana, con 'Unal primo posto della top ten con 1.309.537 euro e un totale di 4.498.128 euro (numero di sale altissimo, 652, con una media copie di 2.008 euro). Un ottimo secondo weekend per il film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele (-27%), che diventa il secondo miglior italiano dell’anno ('Succede nelle migliori famiglie' ha chiuso a 5.770.357 euro). Ma c’è poco da sorridere: l’incasso complessivo è di 4.402.860 euro, decisamente inferiore al weekend di Pasqua (7.764.369 euro, escludendo Pasquetta) e allo stesso periodo del 2023 (c’era 'Super Mario Bros.').Dopo aver dominato il weekend di Pasqua, 'Kung Fu Panda 4' batte la fiacca e si piazza in seconda posizione con 880.255 euro (-66%) che al momento non gli bastano per varcare la soglia dei 10 milioni complessivi (9.610.253 euro), e anche 'Godzilla e Kong – Il nuovo impero' deve accontentarsi di un terzo posto da 615.824 euro (-67%) per un totale di 3.231.752 euro. Fuori dal podio i debutti dal weekend: l’horror 'Omen – L’origine del presagio' è quarto con 367.691 euro, seguito da due opere prime di attori, cioè 'Zamora' di Neri Marcorè con 226.308 euro e 'Monkey Man' di Dev Patel con 157.120 euro. Al nono posto un’altra new entry della top ten, 'Tatami' con 100.965 euro (il totale tiene conto delle anteprime dell’8 marzo: 138.082), mentre il resto della classifica è occupato da film in circolazione da qualche tempo: 'Priscilla' è settimo con 128.290 euro (totale 702.752), 'Dune – Parte Due' è ottavo con 116.363 euro ma rimanda l’appuntamento con i 10 milioni complessivi (9.885.379 euro), 'La zona d’interesse' chiude la top ten con 54.939 euro e un totale di 4.513.371 euro.