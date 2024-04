Loredana Bertè riprende il tour: Finalmente stasera torno sul palco

Cinquant’anni di Loredana Bertè stasera al Forum

"Finalmente ritorno sul palco!". Dopo essere stata protagonista ieri sera di un'intervista a 'Belve' apprezzatissima dai suoi fan,annuncia sui social la ripresa del suo 'Manifesto Tour Teatrale 2024', con il concerto che terrà questa sera alle 21 al Teatro Rossetti di Trieste. "Non vedo l'ora", scrive l'artista su Instagram accanto ad un video che la ritrae in viaggio in treno verso Trieste impegnata a firmare autografi e a concedere selfie ai fan.Il tour, che aveva esordito con un concerto a Milano il 5 marzo scorso, si era interrotto l'11 marzo, quandoera stata costretta a rimandare il live previsto al Teatro Brancaccio per dolori addominali che si erano fatti insopportabili. L'artista è poi tornata in video a 'The Voice Senior' e ieri sera a 'Belve' ma quello di questa sera è il primo concerto che terrà dopo l'interruzione di Roma.