NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja Storm Connections nuovo DLC

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja Storm Connections ha due importanti annunci: un nuovo DLC e un nuovo evento di gioco gratuito e a tempo limitato!

Dopo aver presentato Hagomoro Otsutsuki come primo personaggio del Season pass, Isshiki Otsutsuki sarà il prossimo membro del leggendario clan Otsutsuki a fare il suo debutto nel gioco.

Originariamente, Isshiki Otsutsuki è giunto sulla Terra un migliaio di anni fa, accompagnato da Kaguya Otsutsuki, la madre di Hagomoro, allo scopo di piantare un Albero divino per alimentarne il chakra. È un essere molto potente dotato di capacità quasi divine e uniche per il suo clan, che in pochi sono in grado di contrastare.

Il DLC include anche:

2 costumi: Boruto Uzumaki (Viaggio nel tempo) e Sasuke Uchiha (Viaggio nel tempo)

12 battute in abbinamento

5 immagini carte ninja

Come il precedente DLC, il pacchetto è anche acquistabile separatamente.

In occasione del nuovo DLC, nel corso dell'anno si terrà anche un evento di gioco speciale intitolato "Ninja Battle", con la prima sessione che inizierà oggi e durerà fino al 2 aprile. I giocatori sceglieranno una squadra e attraverso tre rispettive categorie, dovranno cercare di ottenere il maggior numero di punti per conquistare la vittoria.

Per il trailer italiano

https://youtu.be/PPuozbFA240

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS

è il nuovo episodio nella serie di Ultimate Ninja STORM ed è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.