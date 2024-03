Zuncheddu risarcito con 30mila euro: detenuto da innocente in una cella stretta

Beniamino Zuncheddu, risarcimento da 30mila euro per 32 anni passati in carcere da innocente

Il tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha riconosciuto un risarcimento da parte dello Stato di circaeuro a favore dell’ex ergastolano Beniamino, l'ex allevatore che dopo aver trascorso 33 anni in carcere è stato assolto e rimesso in libertà lo scorso gennaio al termine del processo di revisione che si è tenuto a Roma., che si era sempre proclamato innocente, era accusato di essere l'autore della strage di Sinnai dell'8 gennaio del 1991 in cui furono uccisi tre pastori. L'ex allevatore saràin particolare per aver trascorso oltre dieci anni di detenzione in celle piccole e sovraffollate, dopo la richiesta fatta dal suo difensore, l'avvocato Mauro Trogu, nel 2016."Il dato sconcertante è che con questo provvedimento si riconosce che Beniamino è stato per 10 anni in celle con circa due metri quadri a disposizione, con il bagno non separato da porte e senza acqua calda, con compagni di cella che dormivano in terra" afferma all'Adnkronos l'avvocato Trogu. Quanto al risarcimento per l’ingiusta detenzione, durata 33 anni, il legale dista aspettando il deposito delle motivazioni della sentenza di assoluzione per poter inoltrare la richiesta.