Ucraina, aereo Russia precipitato in Crimea - Video

Russia e Ucraina si accusano reciprocamente sull'incidente aereo

Unmilitare russo si è schiantato in mare al largo della costa di Sebastopoli, in Crimea. A dichiararlo è stato il governatore della città, Mikhail Razvozhaev. "Unmilitare si è schiantato in mare. Il pilota è riuscito a paracadutarsi a terra. È stato raggiunto dalle squadre del Servizio di soccorso di Sebastopoli a una distanza di 200 metri dalla riva. Razvozhaev, citato dall'Interfax, non ha spiegato le cause dell'incidente. Su canali Telegram ucraini si fa riferimento a 'fuoco amico'.