Terrorismo, paura all'aeroporto di Fiumicino per odore acre: allarme rientrato

Fiumicino, allarme terrorismo all'aeroporto e controlli: cosa succede

(Adnkronos) – Scatta l'"emergenza attentati" in Francia, dopo l'attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato su 'X' il primo ministro ... (webmagazine24)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Scatta l'"emergenza attentati" in Francia, dopo l'attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Scatta l'"emergenza attentati" in Francia, dopo l'attacco di venerdì al Crocus City Hall di Mosca rivendicato dallo Stato Islamico (Isis). Lo ha annunciato su 'X' il primo ministro ... (periodicodaily)

, intorno alle 12.30 di oggiinternazionale di Fiumicino per alcuni turisti che, di passaggio all'interno del tunnel di collegamento Terminal 1 e 3 verso i parcheggi A, B e C, avrebbero avvertito un odore acre e conseguente fastidio alla gola.Immediato l'intervento degli Agenti della Polaria, di Carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. In attesa delle verifiche da parte della squadra Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) sono stati indossati i dispositivi di autoprotezione in via precauzionale. Nessuna persona ha fatto ricorso alle cure mediche, il controllo della squadra Nbcr non ha rilevato sostanze nocive e tutto é tornato alla normalità.