Cinque buone abitudini per mantenersi produttivi e in forma

Quante volte capita di affrontare la propria giornata con stanchezza e malessere fisico e mentale?

Mantenersi in salute e in forma è importantissimo per alimentare la propria produttività, riuscire a portare a termine gli obiettivi della giornata e vivere serenamente. Riuscirci sembra complesso, ma in realtà, il più delle volte è semplicemente il risultato di buone abitudini.

In questo articolo ne vediamo cinque, semplicissime ma efficaci, che possiamo introdurre nella nostra routine e sentirci meglio fin da subito.

Dormire correttamente

Uno degli elementi su cui si basa la salute fisica e mentale è il sonno, quindi è indispensabile dormire bene per massimizzare il proprio livello energetico durante la giornata.

In questo senso è importante innanzitutto cercare di dormire almeno 7 ore ed evitare risvegli notturni che possono compromettere la qualità del riposo.

Per riuscirci si può dedicare cura alla camera da letto, assicurarsi che sia un ambiente il più possibile privo di stimoli, lontano da fonti di luce e rumore, ma anche evitare l’uso di dispositivi elettronici prima di coricarsi.

Avere un’alimentazione bilanciata

Mantenere una dieta equilibrata, che predilige alimenti sani, dona al corpo energia e i nutrienti indispensabili per sostenere al meglio tutte le sfide quotidiane.

È importante assicurarsi di assumere una varietà di alimenti ricchi di sostanze nutrienti come cereali, frutta e verdura, proteine magre e grassi sani, ed evitare cibi processati, alcool e alimenti che contengono alti livelli di zuccheri, i quali possono causare sbalzi energetici e affaticamento.

Svolgere regolarmente esercizio fisico

Muoversi regolarmente porta con sé un’infinità di effetti benefici. Non solo aiuta a migliorare la forma fisica ma agisce positivamente anche sullo stato d’animo e sulla produttività. Tutte le attività fisiche rilasciano endorfine (i neurotrasmettitori che riducono lo stress), questo contribuisce al senso di benessere e alla produttività.

Bastano 30 minuti al giorno da dedicare a un’attività che ci piace per vederne gli effetti benefici. Alcune persone scelgono di camminare, altre di fare yoga o di allenarsi in palestra.

Diminuire le fonti di stress

Lo stress è uno dei principali fattori che incidono negativamente su salute e produttività; se è vero che lo stile di vita odierno ci sottopone costantemente ad alti livelli di stress, lo è altrettanto che è possibile evitarlo in molteplici circostanze.

Tecniche e pratiche efficaci per ridurre lo stress sono, oltre all’esercizio fisico regolare, la respirazione profonda, la meditazione, lo yoga e, in generale, tutti gli esercizi legati alle discipline della mindfulness che aiutano la persona a centrarsi sul momento presente, distaccarsi dai pensieri che affollano la mente e ritrovare serenità.

Pianificazione e organizzazione

Infine, ma non per importanza, per massimizzare le proprie energie e sentirsi produttivi e in forma è di grandissimo aiuto l’organizzazione.

Organizzare il proprio tempo e il proprio spazio in maniera efficace è importantissimo per calibrare sforzi ed energie che altrimenti andrebbero dispersi in attività inutili, finendo per diventare a loro volta fonti di stress evitabili.