TopSpin 2K25: gameplay, tornei e Grande Slam

TopSpin 2K25: svelato il gameplay e l’elenco completo dei tornei e delle sedi, incluse le quattro del Grande Slam

8 campi unici, tra cui campi in cemento, in erba e in terra battuta, oltre al nuovissimo Indicatore di Tempismo, che metterà alla prova tutti gli stili di gioco

Oggi 2K regala uno sguardo approfondito al gameplay di TopSpin 2K25 e svela l'elenco dei tornei e delle sedi con licenza ufficiale che saranno disponibili al lancio del gioco, aprile 2024.

In TopSpin 2K25 Centre Court Report: Gameplay Showcase, il primo di una serie di video diari realizzati dagli sviluppatori per offrire uno sguardo più approfondito su vari elementi del gioco, Remi Ercolani, Game Director e Jesse Scott, Associate Principal Designer, offrono una panoramica delle meccaniche di gioco che rendono l’esperienza di TopSpin 2K25 ancora più realistica e autentica, perfezionando meticolosamente ogni superficie di gioco, catturando lo stile di ogni professionista giocabile e dando vita a luoghi mozzafiato con folli dinamiche.

Nel video gli sviluppatori parlano delle animazioni uniche dei giocatori, di un campo con superfici realistiche, come lo scivolamento sulla terra battuta, di ambienti altamente dettagliati, di servizi migliorati e altro ancora. I giocatori che padroneggiano il nuovissimo Indicatore di Tempismo impareranno colpi dritti, rovesci e servizi perfetti alla TopSpin Academy con John McEnroe, e a realizzare estrosi scambi per battere gli avversari. Ulteriori dettagli sul Centre Court Report: Gameplay Showcase sono disponibili in questo BLOG.

I tornei con licenza ufficiale disponibili in TopSpin 2K25 al lancio includono: ? ASB Classic - Auckland, Nuova Zelanda? Australian Open - Melbourne, Australia ? BNP Paribas Open - Indian Wells, USA ? Internazionali BNL d’Italia –Roma, Italia ? Miami Open - Miami, USA ? Mutua Madrid Open - Madrid, Spagna ? National Bank Open - Toronto, Canada ? Nitto ATP Finals - Torino, Italia ? Roland Garros - Parigi, Francia ? Rolex Masters Paris - Parigi, Francia (luogo fittizio); ? Rolex Monte-Carlo Masters - Monte Carlo, Monaco; ? Rolex Shanghai Masters - Shanghai, Cina ? US Open - New York, USA ? Western & Southern Open - Cincinnati, USA ? Wimbledon – Londra, Inghilterra ? E molti altri ancora.

In TopSpin 2K25 i giocatori visiteranno alcuni dei principali campi del circuito tennistico, dai quattro tornei del Grande Slam® a tutte e nove le sedi degli ATP Masters 1000, comprese le arene internazionali più grandi come Indian Wells (BNP Paribas Open), La Caja Mágica (Mutua Madrid Open), Foro Italico (Internazionali BNL d’Italia) e altre ancora. Saranno disponibili tutte e tre le superfici di gioco - cemento, terra battuta ed erba - ognuna delle quali offrirà sfide e animazioni uniche, mentre le sedi all'aperto offriranno tre diversi momenti della giornata per giocare, comprese le partite in notturna. 48 campi unici saranno disponibili per il gioco o sbloccabili tramite il gameplay al momento del lancio, oltre alle sedi con licenza ufficiale.

Ugo Valensi, direttore esecutivo del Grand Slam Tennis, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di vedere i quattro tornei del Grande Slam prendere vita in TopSpin 2K25. Il gioco cattura davvero le emozioni e l'intensità di questo sport".

La Deluxe e la Grand Slam Edition saranno disponibili il 23 aprile 2024. La Standard e Cross-Gen Edition di TopSpin 2K25 saranno disponibili venerdì 26 aprile 2024.