Cutrofiano: Bambina di 5 anni morsa alla testa da un pitbull mentre dorme

A Cutrofiano, in provincia di Lecce, si è verificato un grave incidente domestico che ha coinvolto una bambina di soli 5 anni. La piccola, mentre riposava nella sicurezza della propria abitazione, è stata improvvisamente aggredita al volto e alla testa dal pitbull di famiglia. L'attacco, avvenuto senza apparente provocazione, ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza per trattare le ferite riportate dalla bambina, ora ricoverata in terapia intensiva.

Nonostante la gravità delle ferite, le ultime notizie rassicurano sulle condizioni di salute della piccola, che non è in pericolo di vita. La famiglia, profondamente colpita dall'accaduto, si trova ora ad affrontare un momento di grande difficoltà, mentre la comunità si stringe attorno a loro offrendo supporto e solidarietà.