Muschio Selvaggio, Fedez annuncia: Passa nelle mani di Luis

Ultima puntata di, il podcast condotto dae Mr. Marra. "Puntata molto divertente", affermache in una storia su Instagram annuncia: "finisce qui, anzi non lo so.passa nelle mani di Luis. Io e Marra ci leviamo dai c......".Sembra, dunque, vera l'indiscrezione - fatta circolare la settimana scorsa da Selvaggia Lucarelli - di un ritorno sulla scena di Luis Sal pronto a ripartire proprio da. Evidentemente i due non hanno trovato un accordo economico sul passaggio della titolarità del podcast al solo. Un anno fa, il sodalizio tra Luis Sal egiungeva al termine e la decisione di chiudere (per il momento) il podcast è arrivata dopo una serie di vicissitudini legali tra i due, che hanno reso la situazione insostenibile. Per ora non è dato sapere se la fortunata esperienza dicon Mr. Marra proseguirà in altro modo e con altro titolo.