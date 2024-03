Ucraina, numerose e potenti esplosioni a Kiev. Attacco Russia su Mykolaiv, 11 feriti

Ucraina, numerose potenti esplosioni a Kiev. Ucraina colpisce coi droni centrale elettrica a Rostov - Aggiornamento del 25 Marzo delle ore 10:01

esplosioni sono state registrate a Kiev, in. Lo riporta il Kyiv Independent dalla capitale, spiegando che diverse esplosioni si sono verificate nella capitale intorno alle 10,30 ora locale mentre è in corso un allarme aereo nella capitale. Una colonna di fumo è stata vista nel cielo sulla sponda orientale di Kiev in seguito alle esplosioni, ha detto un giornalista del Kyiv Independent.L'agenzia di stampa Tass segnala anche una potente esplosione vicino all'aeroporto di Zhulyany. Un attacco notturno di droni russi sull’meridionale ha invece ferito 11 persone e ha lasciato parti di Odessa senza elettricità. Lo hanno riferito le autorità ucraine. Le forze di difesa meridionali dell'hanno affermato che "diverse ondate" di droni sono state lanciate dal Mar Nero e otto sono state abbattute nelle regioni di Mykolaiv e Odessa. I detriti di un drone intercettato sono caduti su un edificio residenziale nella città di Mykolaiv, provocando un incendio che ha ferito 11 persone, due delle quali sono state ricoverate in ospedale, secondo il governatore dell'oblast Vitalii Kim . L'attacco dei droni ha colpito anche una struttura energetica nell'oblast di Mykolaiv, provocando un incendio che è stato spento, hanno riferito su Telegram le Forze di difesa del sud. Anche se a Odessa non sono state segnalate vittime, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate durante l'attacco, causando un blackout.