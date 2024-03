Domenica In, ecco chi sono gli ospiti di oggi di Mara Venier

Nuova puntata oggi,24 marzo 2024, diIn, in diretta dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia. Tanti gli ospiti di Mara Venier e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato a Il Volo che, oltre a fare un bilancio dei loro primi 15 anni di carriera, presenteranno il nuovo album ‘Ad Astra’ e si esibiranno con il nuovo singolo 'Capolavoro' e con il brano 'Grande Amore', con il quale hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015.L’etoile dell’Opèra di Parigi Eleonora Abbagnato si racconterà tra carriera e vita privata oltre a dare alcune anticipazioni in merito allo speciale ‘Una stella che danza’ che andrà in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai3. L’attore francese Luc Merenda, protagonista di tanti film negli anni 70, presenterà il documentario ‘Pretendo l’inferno – Ritratto di un attore’, del quale è protagonista e che è stato presentato con successo in questi giorni al Festival di Cinema di Bari. L’attrice Maria Grazia Cucinotta, interverrà per presentare il film ‘Il meglio di te’, su Rai1 il 3 aprile per la regia di Fabrizio Maria Cortese. Ancora spazio alla musica con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, che si esibirà con il nuovo singolo 'Puntofermo', oltre ad accennare con la sua chitarra alcuni successi della band. L’attore e regista Edoardo Sylos Labini, interverrà per presentare la serie ‘Inimitabili’, quattro puntate su Rai3 dal 24 marzo, dedicate ad alcuni personaggi storici.