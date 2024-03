Elezioni Basilicata, candidato centrosinistra Marrese ferito in un incidente stradale

Regionali Basilicata, la guida al voto: date, candidati e coalizioni

Le date del 9 giugno 1991, 18 aprile 1993 e 18 aprile 1999 mi fanno riflettere sulla mia età: ne ho un ricordo molto vivo, ricordo la faccia di Mario Segni (il promotore dei quesiti referendari), ... (ilfattoquotidiano)

Potenza, 19 marzo 2024 – Ancora troppi "insulti quotidiani e minacce di morte dalla galassia no vax". Questo il motivo per cui Roberto Speranza ha deciso di non candidarsi alla presidenza delle ... (quotidiano)

Alle Elezioni regionali in Basilicata lo scontro sarà tra Piero Marrese e Vito Bardi. Il centrosinistra ha infatti raggiunto l'accordo e dopo il pasticcio con Lacerenza ha deciso di affidarsi al ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - Il presidente della Provincia di Matera epresidente alle Regionali 2024 per centrosinistra e Movimento 5 stelle, Piero Marrese, è rimasto lievemente ferito in un incidente stradale nella notte mentre rientrava a casa da Potenza, dopo la conferenza stampa tenuta insieme ad Angelo Chiorazzo ed altri impegni politici.Era a bordo di una Bmw, guidata da un'altra persona, che per cause da accertare è uscita di strada all'una sulla strada statale 407 Basentana al km. 99. Ferito anche il vice sindaco di Montalbano Jonico Giuseppe Antonio Di Sanzo. Entrambi sono stati soccorsi dal 118 e trasportati e medicati nell'ospedale di Policoro. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tinchi. Marrese ha rassicurato tutti con un messaggio. ''Sto bene - ha detto - e al lavoro da questa mattina per il perfezionamento delle liste. Ieri sera, rientrando da Potenza, complici la fatica e la stanchezza, sono rimasto coinvolto con alcuni collaboratori in un incidente stradale. Tanto spavento, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ringrazio tutti per l'affetto e la vicinanza. Continuerò a lavorare anche nelle prossime ore per la nostrae per il suo futuro''.