Al via le fasi finali del torneo Esports del momento

L’evento globale inaugurale del Valorant Champions Tour 2024, che ha riunito 8 tra i migliori team del mondo in rappresentanza delle 4 Leghe Internazionali, è ormai entrato nel vivo. Ospitato all’interno della splendida cornice della Madrid Arena, la finale del 24 marzo decreterà i vincitori della prima tappa del Tour, utile per ottenere uno slot ai Champions 2024.

Giunto alla sua quarta edizione, il Valorant Champions Tour è ormai ai livelli delle più blasonate competizioni Esports internazionali, tra cui ovviamente spiccano i Mondiali di League of Legends. Che siate fan o pro-player, non c’è luogo migliore per tutti gli appassionati europei di godersi al meglio lo sparatutto tattico di Riot, grazie a match spettacolari, alla presenza dei più importanti team del mondo, e una community tra le più calde ed eterogenee del panorama videoludico internazionale.

Dopo aver dominato la fase di kick-off ed aver così conquistato l’accesso ai VCT 2024, gli 8 team delle quattro leghe - LOUD (Brasile), Sentinels (USA), Paper Rex (Singapore), Gen.G (Corea), Team Heretics (Spagna), Karmine Corp (Francia), FunPlus Phoenix (Cina) e EDward Gaming (Cina) – si sono dati battaglia in una prima fase davvero entusiasmante.

Ma il meglio deve ancora venire: a partire dalle 16:00 di oggi 21 marzo, si darà il via ai playoff che vedranno affrontarsi prima Gen.G e Paper Rex, seguiti dal replay della finale del VCT Americas 2024 tra i Sentinels e i LOUD, tutto in vista della finalissima di domenica 24 marzo.

L’emozione dello spettacolo dal vivo sta entusiasmando le migliaia di appassionati che hanno invaso le vie della capitale spagnola, ma per chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto ecco che seguire il VCT di Madrid è semplicissimo grazie alle dirette Twitch e YouTube, che danno inoltre la possibilità di ottenere Drop esclusivi Masters Madrid, tra cui titolo e carta giocatore.

VALORANT non è però solo uno dei titoli Esports più giocati e importanti al mondo, ma è anche un luogo sicuro per la sua community, che può liberamente esprimere se stessa in modi sempre diversi. Per questo, il team di sviluppo è sempre alla ricerca di nuovi elementi da aggiungere in-game per meglio rappresentare la propria community, dagli agenti fino agli aspetti. Ecco che il Masters Madrid diventa quindi l’occasione ideale per il reveal del nuovo Agente di VALORANT, il venticinquesimo, che verrà svelato il 24 marzo, giorno della finale.

Una volta terminato il Masters Madrid, la stagione proseguirà con il via della Fase 1 del Champions Tour, che tra aprile e maggio eleggerà le 3 migliori squadre di ogni lega, che saranno quindi qualificate al successivo evento globale, i Masters di Shanghai, che si svolgeranno tra il 23 maggio e il 9 giugno 2024. Si proseguirà con la Fase 2, che ci porterà poi direttamente alle finali del VALORANT Champions!