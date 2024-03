Assange, Usa valutano accordo per un'accusa ridotta: l'ipotesi

Assange e l'ipotesi di accordo con gli Usa: potrebbe tornare libero, lo scenario

Roma, 21 marzo 2024 – Svolta nel caso Assange . Il fondatore di WikiLeaks potrebbe essere scagionato evitando così l’estradizione negli Stati Uniti. Ma andiamo per gradi. Il Wall Street Journal ha ... (quotidiano)

Il dipartimento di giustizia Usa sta valutando se consentire a Julian Assange di dichiararsi colpevole dell'accusa meno grave di cattiva gestione di informazioni riservate, aprendo alla possibilità ... (quotidiano)

(Adnkronos giovedì 21 marzo 2024) - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta valutando se consentire al cofondatore di Wikileaks Juliandi dichiararsi ''colpevole di cattiva gestione di informazioni riservate'', ovvero l'ammissione di una colpevolezza ridotta. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ben informate. Si aprirebbe così la possibilità di unche potrebbe portare al rilascio didal carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra dove è detenuto dal 2019 senza aver subito alcun processo., 52 anni, sta combattendo una lunga battaglia legale con il governo britannico per evitare di essere estradato negli Stati Uniti e affrontare lì un processo per aver pubblicato migliaia di documenti militari e dispacci diplomatici riservati di Washington. Il 21 febbraio scorso gli avvocati James Lewis e Claire Dobbin, che hanno rappresentato gli Stati Uniti durante un'udienza dell'Alta Corte di Londra, hanno affermato che il giornalista australiano aveva ''messo a rischio delle vite" diffondendo documenti statunitensi riservati e per questo motivo dovrebbe essere estradato per affrontare la giustizia americana.