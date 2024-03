Gli esperti esortano i genitori ad agire poiché sempre più bambini sono esposti alla pornografia sui telefoni

Recenti sondaggi del Daily Mail Online riportano che solo il 3% dei siti web per adulti chiede una prova dell'età e il 25% non pubblica nemmeno alcun avviso esplicito sui contenuti. Un bambino può facilmente imbattersi per caso in siti Web pornografici. Una volta esposto, per sbaglio o di proposito, il bambino può farne una pratica. A peggiorare le cose, i bambini possono anche accedere a video specifici soggetti a limiti di età su piattaforme di social media come Facebook, Twitter e Instagram.

Gli esperti lanciano avvertimenti ai genitori

Gli esperti esortano i genitori a prendere provvedimenti severi poiché i bambini possono facilmente accedere alla pornografia attraverso i loro telefoni. Oltre ad essere più diffusa che mai, i genitori devono rendersi conto che anche la pornografia è facilmente accessibile.

Anche se il bambino non cerca contenuti per adulti per curiosità, è qualcosa che li troverà sicuramente prima o poi. Una ricerca condotta dalla dottoressa Jennings Bryant ha rilevato che: "Più del 66% dei ragazzi e il 40% delle ragazze hanno riferito di voler provare alcuni dei comportamenti sessuali che avevano visto online.''

L'esposizione precoce al porno può avere effetti dannosi sul benessere fisico, mentale ed emotivo del bambino. Ancora più importante, i bambini non hanno la maturità sessuale necessaria per comprendere materiale esplicito. Una dipendenza dal porno lascia i bambini con desideri e convinzioni sessuali irrealistici e cambia il loro comportamento nei confronti del sesso e delle relazioni.

Utilizza le app di monitoraggio parentale

Lo stile di vita e la routine frenetica di molti genitori impediscono loro di tenere sotto controllo i propri figli. Questo è il motivo per cui gli esperti consigliano di monitorare app come XNspy per bloccare i contenuti per adulti sullo smartphone di tuo figlio.

Le funzionalità di monitoraggio del browser mostrano la frequenza con cui un bambino visita un determinato sito Web e se ha salvato o aggiunto siti Web porno ai preferiti nel browser. L'attività di navigazione in Internet dei bambini può essere monitorata meticolosamente anche se eseguita in modalità di navigazione in incognito.

I bambini esperti di tecnologia spesso cancellano la cronologia di navigazione per rimuovere le proprie impronte. Tuttavia, XNspy fornisce una registrazione chiara di ciascun sito Web visitato, insieme alla data e all'ora.

Sfortunatamente, l'abitudine alla pornografia non si limita a Internet e può avvenire attraverso i social media e le app di messaggistica istantanea. La funzionalità di registrazione dello schermo di XNspy offre approfondimenti su tutti i contenuti multimediali che un bambino invia o riceve. L'app registra video e acquisisce screenshot che possono rivelare se il bambino sta condividendo foto o video espliciti.

Abilita le impostazioni di sicurezza del browser

I browser Internet dispongono di funzionalità integrate che consentono ai genitori di filtrare i contenuti sui dispositivi mobili. Basta andare alla sezione Sicurezza del browser e inserire nella lista nera tutti i siti Web che desideri limitare.

Uno dei modi migliori è impedire al bambino di effettuare una ricerca esplicita e di attivare Google SafeSearch. Controlla le impostazioni del browser utilizzato dai bambini e imposta Google come motore di ricerca predefinito.

Apri le Impostazioni di ricerca e tocca "Filtra risultati espliciti". Gli aggiornamenti e altre impostazioni di sistema potrebbero causare la disattivazione della funzione SafeSearch, quindi i genitori devono continuare a controllare se l'impostazione è abilitata.

Richiedi all'ISP di bloccare i siti Web per adulti

La maggior parte degli ISP (fornitori di servizi Internet) offre opzioni di controllo parentale, filtri dei contenuti e strumenti per il tempo di utilizzo per limitare l'esposizione ai media sessuali. Ciò aiuta a bloccare i siti Web pornografici e a filtrare completamente le immagini grafiche.

Le impostazioni vengono applicate a qualsiasi browser e sono considerate il modo più autentico per limitare l'accesso al porno. Tuttavia, queste richieste personalizzate possono essere costose e, a volte, i controlli possono creare confusione.

Inoltre, ogni ISP progetta le sue funzionalità e impostazioni in modo diverso. È meglio visitare il sito Web o chiamare il servizio ISP per trovare un piano adatto. Un vantaggio è che i genitori possono estendere le restrizioni non solo a Internet ma anche ai canali televisivi.