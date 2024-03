Resti umani ritrovati in pozzo a San Marco in Lamis: Potrebbero appartenere a Angelo Tricarico, scomparso nel 2013

Nelle campagne di San Marco in Lamis, provincia di Foggia, i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno fatto una scoperta inquietante: all'interno di un pozzo sono stati ritrovati resti umani, tra cui la scatola cranica. Le indagini, ancora in corso, puntano a stabilire l'identità della vittima, ma le prime ipotesi suggeriscono che possa trattarsi di Angelo Tricarico, un giovane di 27 anni scomparso nel 2013 dal vicino comune di San Nicandro Garganico, di cui non si hanno più avuto notizie.

La scoperta ha immediatamente attirato l'attenzione degli inquirenti, che non escludono alcuna pista, compresa quella di un'aggressione, supportata dai segni di ferite da oggetto contundente riscontrati sulle ossa. Gli investigatori ritengono che l'omicidio possa essere avvenuto in un luogo diverso da quello del ritrovamento, ipotizzando che il corpo sia stato successivamente spostato nel pozzo, un tempo pieno d'acqua, per nascondere le prove del delitto.

La notizia ha riacceso l'attenzione sulla scomparsa di Angelo Tricarico, un caso rimasto irrisolto per anni e ora al centro di nuove indagini. La comunità di San Marco in Lamis e San Nicandro Garganico attende risposte, sperando che il ritrovamento possa finalmente portare alla luce la verità su quanto accaduto a Tricarico quasi un decennio fa.