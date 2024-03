Quand'è il momento giusto per vendere oro usato al compro oro?

Se hai intenzione di vendere il tuo oro usato e i tuoi gioielli preziosi, probabilmente ti stai anche domandando quale prezzo potresti spuntare da un Compro Oro e se questo sia o meno il momento giusto per vendere il metallo prezioso presso un operatore autorizzato.

Per rispondere a questa domanda è bene premettere che non esiste un riscontro semplice e assoluto, ma che il prezzo dell’oro (e il timing migliore per concludere l’operazione di vendita) dipenderà da una serie di fattori che, nelle prossime righe, cercheremo di riassumere.

Le caratteristiche dell’oro

La prima cosa che vogliamo condividere con tutti gli interessati è che il prezzo dell’oro usato dipende dalle sue caratteristiche. Tuttavia, l’elemento che influenza maggiormente il prezzo è la sua caratura, che indica la purezza del metallo: più alta è la caratura e più prezioso sarà anche l’oro, con la conseguenza che il suo prezzo tenderà a convergere verso l’alto.

Ricordiamo in merito che il carato è l’unità di peso e equivale a 0,2 grammi. L’oro purissimo è quello a 24 carati: non viene tuttavia quasi mai usato nella produzione di gioielli e nell’oreficeria, considerato che si tratta di un materiale troppo delicato e morbido per sopportare le lavorazioni. Di contro, l’oro usato più frequentemente in gioielleria è quello da 18 carati, che contiene il 75% di oro puro e una quota di altro materiale come, ad esempio, l’argento.

Ciò premesso, al netto di tale aspetto, il valore dei gioielli d’oro può essere influenzato anche dal design dei preziosi, dalla loro marca, dalla loro anzianità e dalla loro rarità. Proprio per questo motivo non è sempre facile comprendere quale sia il prezzo di un gioiello in oro. Meglio dunque ricorrere a un operatore autorizzato all’eventuale acquisto del prezioso. A proposito, di chi si tratta?

Dove vendere l’oro usato

La vendita di oro usato può avvenire di norma in due canali diversi e autorizzati:

le gioiellerie , che sono di norma interessate solo a gioielli di marche particolari o con un design esclusivo;

, che sono di norma interessate solo a gioielli di marche particolari o con un design esclusivo; i Compro Oro, in cui poter comprare qualsiasi tipologia di oro usato che rispetti le indicazioni di base in termini di caratura e condizioni.

Peraltro, i siti internet come i Compro Oro regolarmente autorizzati dalla Banca d’Italia nell’esercizio delle proprie attività, sono obbligati a esporre sulle proprie vetrine (e sui propri siti internet) la quotazione dell’oro del giorno, rapportata al benchmark internazionale rappresentato dalle quotazioni sulla Borsa di Londra.

Collegandoti pertanto a Compro Oro autorizzati come Orolive, potrai subito verificare la quotazione dell’oro internazionale. Per sapere la valutazione riservata al tuo oro usato dovrai invece pur sempre portare il gioiello prezioso in sede o telefonare prima, in modo tale che possa essere effettuato un preventivo personalizzato.

I migliori consigli per vendere oro usato

Ora che abbiamo condiviso qualche informazione in più su come funziona la quantificazione del prezzo dell’oro usato, cerchiamo di fare un piccolo passo in più e illustrare in che modo ottenere il meglio dalla vendita dei tuoi gioielli preziosi.

In primis, è sempre buona abitudine quella di rendersi conto di quali siano le quotazioni attualmente in vigore sul mercato. Informandosi sui siti internet dei Compro oro autorizzati o sui quotidiani finanziari sarà dunque possibile comprendere quali siano le evoluzioni dei prezzi del metallo prezioso.

In tal senso, si noti come in generale l’oro tende ad aumentare il suo valore nel tempo, soprattutto in periodi che sono caratterizzati da incertezza economica o da inflazione. Tuttavia, nel breve termine il prezzo dell’oro può fluttuare anche in senso meno favorevole. Pertanto, chi ha intenzione di vendere il proprio oro e non ha termini di urgenza, farebbe bene a monitorare il mercato nelle settimane, al fine di vendere i gioielli quando si è verificato un presumibile picco.

Una volta individuata la quotazione dell’oro di riferimento, è bene assicurarsi che il compro oro a cui ci si vuole rivolgere sia affidabile: un controllo della sua licenza sul sito internet della Banca d’Italia e la lettura delle recensioni online potrà certamente rassicurare sulla bontà di tale operatore.

Quindi, non bisognerà far altro che recarsi nella sede del compro oro nei giorni e negli orari di apertura, portando con sé il gioiello in oro usato e i documenti di identità validi.

Insomma, non esiste un momento ideale per vendere oro usato, e nessuno può prevedere con esattezza quale sia il timing perfetto per cedere alle migliori condizioni i propri gioielli. Tuttavia, c’è pur sempre la possibilità di analizzare con la giusta consapevolezza quali siano i fattori che influenzano il prezzo dell’oro e, di conseguenza, valutarli con attenzione al fine di ottenere il massimo valore per il proprio oro usato.